Wehmütig klang der Tweet, fast wie ein Abschied. Am vorigen Mittwoch schrieb Marion Horn : „Heute vor sechs Jahren, am 25.9.2013, bin ich bei @BILDamSONNTAG als Chefredakteurin gestartet. DANKE für sechs Jahre harte Arbeit und sechs Jahre extrem viel Spaß. #bestteamever" Insider wussten es zu diesem Zeitpunkt: Womöglich war es das mit Marion Horn und der Bild am Sonntag. An diesem Montag wird Axel Springer die Mitarbeiter über einschneidende Veränderungen informieren. Sie betreffen bei weitem nicht nur Bild und Bild am Sonntag. Die Fusion der beiden Redaktionen wird in der öffentlichen Wahrnehmung aber wohl die gravierendste sein. Das hat viel damit zu tun, dass Bild Springers bekannteste Marke ist.