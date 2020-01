Mehr zum Thema

Die TV-Pläne von Bild

Julian Reichelt und seine Vision von "Breaking News by you"

Nein, Bild-Chefredakteur Julian Reichelt will sich zu seinen TV-Plänen vorerst nicht detaillierter äußern, als er es in seiner Mail an die Mitarbeiter getan hat.Sein Rundschreiben (Abonnenten finden den kompletten Wortlaut hier auf Seite 14 im E-Paper) gibt allerdings bereits einen guten Einblick in das Vorhaben. Einen zusätzlichen Tipp aus dem Hause Springer gab es am Sonntag auf HORIZONT-Anfrage auch noch: Man möge kurz vor 19 Uhr Bild Live über das Unglück in Südtirol verfolgen. Die Berichterstattung führt wohl vor, was von Bild künftig zu erwarten ist.

In einer Mail, die HORIZONT vorliegt, schwört der Chefredakteur sein Team auf das neue Jahr ein. 2020 sei für ihn nicht weniger als der Beginn einer Dekade emotionaler Live-News, schreibt er - und Bild der Profiteur. Bild TV Live Digital soll „Deutschlands erster User Generated Channel“ werden, ein „Sender der Zuschauer“, der sich nach drei Jahren zu mehr als der Hälfte aus Inhalten der Nutzer speist.

Zu sehen war dort Matthias Brügelmann, im wahren Leben Sportchef von Bild, in der Rolle des TV-Anchorman.