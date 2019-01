HORIZONT schrieb im Dezember: „Business Insider ist für Axel Springer die strategisch wichtigste Marke. Früher war das Bild. Das ist vorbei.“ Wie geht die Redaktion, wie gehen Sie als Chefredakteur mit der neuen Situation um? Das ist Ihre Einschätzung, nicht meine. Wir haben bei Bild nicht das Gefühl, unter Liebesentzug leiden zu müssen. Business Insider ist eine international relevante journalistische Marke, wo übrigens auch immer wieder Bild-Geschichten übernommen und so auch in den USA wahrgenommen werden.



Springer baut vor. Bild hat, was die Profitabilität angeht, den Zenit überschritten: Die Anzeigen schrumpfen, auf die Vertriebserlöse zahlen noch 1,4 Millionen Zeitungskäufer und knapp 420000 Digitalabonnenten ein. Wie viel Rückgang bei Print ist verkraftbar, wie viel Wachstum digital machbar?