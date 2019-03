Die Zahl der konzerneigenen Pressesprecher nähert sich bei den Bilanz-Pressekonferenzen von Bertelsmann langsam der der anwesenden Journalisten an. Das liegt nicht an der gestiegenen Kommunikationsfreude des Gütersloher Medienunternehmens. Vielmehr schicken immer weniger Redaktionen einen Vertreter zu dem jährlichen Termin in Berlin. Lokalpatriotische Treue beweist immerhin die Neue Westfälische aus Bielefeld. Und wie die Westfalen nun einmal sind, fragte ihr Redakteur ganz bodenständig: Wenn man sich die Umsatzentwicklung von Gruner + Jahr ansehe, dieses seit Jahren schrumpfende Geschäft, "dann müsste das eigentlich weg". Will sagen: Steht Gruner + Jahr zum Verkauf?