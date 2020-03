Es gab mal eine Zeit, in der der Berliner Verlag niemandem gehörte. Holtzbrinck hatte ihn gekauft, durfte ihn aber aus kartellrechtlichen Gründen nicht übernehmen, dem Vorbesitzer Gruner + Jahr gehörte er aber auch nicht mehr. Es soll nicht die schlechteste Zeit gewesen sein. Lange her.



Vielleicht fühlen sich einige nun wieder an diese Zeit erinnert. Ein gewisser Galgenhumor macht sich jedenfalls breit unter den Redakteuren der Berliner Zeitung und des Berliner Kuriers.