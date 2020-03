Um 16:35 Uhr am Freitag, den 28. Februar drückte Franz Sommerfeld auf „Senden“. Der erste Satz seiner Mail war unmissverständlich: „Hiermit scheide ich aus dem Kuratorium des Theodor-Wolff-Preises aus.“ Gerichtet hatte er die Mail an den Vorsitzenden des Kuratoriums, Helmut Heinen, mit Kopie an alle weiteren Mitglieder, ebenso an alle Juroren des Preises und zusätzlich an die Führungsriege des BDZV, der ihn veranstaltet. Damit reagierte der langjährige Chefredakteur und Vorstand bei DuMont darauf, dass sein Anliegen wieder nicht auf der Tagesordnung der für den 1. April anberaumten Sitzung steht.