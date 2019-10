"Wir sind nicht nur ein Sender für ältere Männer in Anzügen"

© BBC Jim Egan ist seit 2012 CEO von BBC Global News

BBC World News, der internationale Nachrichtensender der altehrwürdigen britischen BBC, erreicht heute mehr Zuschauer als je zuvor. Über digitale Plattformen wie BBC.com spricht der Sender auch vermehrt junge Nutzer an. Dabei profitiert die BBC in Zeiten zunehmender politischer und wirtschaftlicher Unsicherheit auch von ihrem Ruf als unabhängige Nachrichteninstitution. Im Interview mit HORIZONT spricht Jim Egan, CEO von BBC Global News, über alte Männer, neue Plattformen und Nachrichten in Zeiten von Fake News.