" Es wird zu keiner Vermischung von Redaktion und Vermarktung kommen "

Es wirkt bemüht. Noch scheußlicher finde ich die Formulierung „die Frau im Vorstand“.Ab dem 1. September.Wir wollen wachsen, deshalb müssen wir an Geschwindigkeit zulegen, und das funktioniert nur, wenn wir unsere Strukturen vereinfachen, die zum Verlust von Energie, Wissen und Transparenz führen. Ich glaube, dass viele Medienunternehmen in ihren Strukturen einfach nicht mehr zeitgemäß sind, weil sie immer noch zu kompliziert und zu wenig crossfunktional aufgebaut sind.Das spiegelt unser Verständnis, dass der Journalismus bei Axel Springer im Zentrum steht, die Redaktionen unsere Marken prägen und mit ihren Inhalten für den wirtschaftlichen Erfolg entscheidend sind. Ihnen zur Seite stehen ausgewiesene Kaufleute, und im Fall eines Konflikts gibt es ja noch mich. Übrigens wird auch Axel Springer an der Spitze bekanntlich seit langem von einem Journalisten geführt.

Die Chefredakteure Julian Reichelt und Ulf Poschardt werden zusätzlich Sprecher der jeweiligen Geschäftsführungen von Bild und Welt. Zu den Umbauten im Vorstandsressort News Media National gehört außerdem der Aufbau einer zentralen Vermarktungsholding. Einige Führungskräfte gewinnen dadurch an Kompetenzen, andere verlieren ihre Posten.

Es wird zu keiner Vermischung von Redaktion und Vermarktung kommen, wenn Sie das meinen. Das war bisher so, und das gilt auch in Zukunft. An unseren Leitlinien zur journalistischen Unabhängigkeit wird nicht gerüttelt.