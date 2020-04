© dfv Christian Nienhaus im Home Office

Wie heftig ist sind Bild und die Welt-Gruppe von der Coronakrise betroffen, wie schlimm sind die Einschläge im Werbegeschäft und im Vertrieb? Christian Nienhaus, bei Axel Springer fürs Printgeschäft verantwortlich, nennt Zahlen. Trotz einem Plus im Lebensmitteleinzelhandel und bei den Abos, liegt die Bild im Verkauf um 15 bis 18 Prozent unter Vorjahr. In der Gesamt-Reichweite erreicht die Zeitung hingegen neue Rekordwerte. Nienhaus: "Wir erleben gerade eine Hochzeit des ernsthaften Nachrichten-Journalismus. Ich glaube nicht, dass dieser Trend nach der Krise so schnell wieder abebben wird."