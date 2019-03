Wenn Apple am 25. März im Steve Jobs Theater in Cupertino seine neuen Produkte präsentiert, dann wird vor allem die Verlagswelt ganz genau hinschauen. Grund: Diesmal wird es wohl nicht wie sonst schwerpunktmäßig um iPhones, iPads oder MacBooks gehen. Vielmehr lässt der Slogan "It's Showtime" darauf schließen, dass Apple an diesem Tag seinenund seinevorstellen wird. Readly geht derweil auf Nummer sicher und rüstet sich schon jetzt für den Kampf gegen den neuen Mega-Wettbewerber aus Kalifornien. Der digitale Flatrate-Kiosk weitet sein bislang auf Zeitschriften beschränktes Angebot nun auch auf Tageszeitungen aus.