Auslöser des Ganzen ist die Neuausrichtung von Media Impact. Nach mehr als fünf Jahren wird das Joint Venture von Axel Springer und der Funke Mediengruppe aufgelöst. Für B&M erwächst daraus ein großes Vermarktungspaket mit personellen und organisatorischen Folgen: Allein am Hauptsitz in Schwabach wird das Team von derzeit 20 Mitarbeitern um gut die Hälfte (elf Stellen) erweitert, zudem gibt es mehrere freie Vertreter-Büros, und im Herbst wird eine B&M-Außenstelle in Hamburg eröffnet. Ein prominenter Wechsel wurde bereits im Mai vollzogen: