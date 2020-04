Was hinter dem erstaunlichen Ringelpiez der Spiegel-Kolumnisten steckt

© Axel Springer Bild, Spiegel, Bild: Und jetzt schreibt Nikolaus Blome wieder für den Spiegel

So langsam wird’s unübersichtlich mit den Politik-Autoren rund um den Spiegel: Ein früheres Kurzzeit-Mitglied der Chefredaktion, in turbulenten Zeiten vom Hof gejagt, kehrt zurück als Kolumnist – und sorgt nun für ganz andere Fragezeichen. Außerdem podcastet ein bekannter Gesellschafter und Autor jetzt für den Focus. Darf der das? Und überhaupt: Was ist da los?