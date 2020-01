Kaum ein Medium hat 2019 so viel von sich reden gemacht wie der Podcast. Das Medium hat es verstanden, sich als treibende Kraft des Audio-Booms zu inszenieren und konnte so die Lufthoheit über den Branchenstammtischen erobern. Dass die Audio-Files auf Abruf im Vergleich zum linearen Radio immer noch mini sind, ist dabei in den Hintergrund gerückt. Podcasts leben zu einem nicht unwesentlichen Teil davon, dass viele große (Umsatz-)Hoffnungen an sie knüpfen. Zu ihnen zählen mächtige Player wie Spotify, die Amazon-Tochter Audible, die von Bertelsmann dominierte Audio Alliance sowie zahlreiche Verlage und die Öffentlich-Rechtlichen.



Der Podcast-Boom wird aber auch von jeder Menge Selfmade-Publishern und Quereinsteigern angeheizt. Sie alle sehen die Chance, mit unterhaltenden und/oder anspruchsvollen Inhalten ein vorwiegend junges Publikum an sich zu binden, das nicht mehr lesen will oder kann und mit Radio, Fernsehen oder Printmedien wenig anzufangen weiß.