Was die Zuhörer an Podcasts begeistert

"For Your Ears Only"

Die Flut der Offline-Werbung, mit der täglich jeder konfrontiert wird, der in Metropolen unterwegs ist, ist überall - auf Plakaten und Flyern, in Bussen und Bahnen und an Haltestellen, auf Treppen und in Toiletten, auf Tickets, Verpackungen, Mülleimern und vielem mehr. Pro Tag wird ein durchschnittlicher Großstädter in den USA mit mehr als 5000 visuellen (Werbe-)Botschaften traktiert, schätzt man bei der Publicis Group. "Wir können nicht noch mehr Aufmerksamkeit auf noch mehr Screens auf uns ziehen. Wir müssen die Chancen nutzen, die sich aus verändertem Nutzerverhalten ergeben", kommentiert Josep Hernandez, Pepsicos Chefstratege für vernetzte Medienplanung, bei einem Panel von Pandora Brands bei den diesjährigen Cannes Löwen diese Situation.