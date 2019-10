© Boggy/Stock.Adobe.com Podcasts zu Sportthemen liegen stark im Trend

Podcasts ist eines der großen Trendthemen unter Mediennutzern - und spielt folglich auch in der Vermarktung eine immer größere Rolle. Gerade in Bezug auf Sportthemen ist das Angebot an Podcasts zu bereits enorm. Allerdings haben noch nicht alle erkannt, was damit zu erreichen ist.