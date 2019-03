2018 war ein überraschend schwieriges Jahr für TV. Wie ist es für die ARD-Werbung Sales & Services gelaufen?

Elke Schneiderbanger: Schön! Es ist gelaufen wie immer: Wir haben hohe Vorgaben gemacht und Uwe Esser mit seiner Mannschaft hat sie erfüllt.



Das klingt so einfach. 2018 war ein Fußball-Weltmeisterschaftsjahr. Davon profitiert die AS&S in der Regel. Allerdings ist die deutsche Mannschaft überraschend früh ausgeschieden. Hat sich das nicht negativ ausgewirkt?

Schneiderbanger: Wenn die Mannschaft sportlich erfolgreicher gewesen wäre, wäre es noch mehr Umsatz gewesen. So war es schon viel.