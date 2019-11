Was die Zuhörer an Podcasts begeistert

"For Your Ears Only"

Seit Juli sind Sie Geschäftsführer der Unternehmensgruppe Antenne Bayern. Was wollen Sie anders machen als Ihr Vorgänger? Karlheinz Hörhammer hat mir ein bestens bestelltes Feld überlassen. Der Sender ist Branchenführer im Privatradio mit deutlichem Abstand. In der Zielgruppe 14-59 sind wir bundesweit Marktführer unter allen Radiosendern. Wir werden den bereits eingeschlagenen Weg vom UKW- zum digitalen Audio-Unternehmen weitergehen und darauf achten, dass wir einerseits unsere klassische Reichweite stabilisieren und andererseits in der digitalen Welt stärker wachsen. Dabei richtet sich unser Fokus auf DAB+, besonders aber auf Online Audio.



Das klingt, als hätte die Antenne in digitalen Dingen Nachholbedarf.