Herr Dang, Herr Wagner, Sie sitzen an einem Tisch und geben gemeinsam ein Interview. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das noch erlebe. Jahrelang haben Sie befürchtet, dass man Ihnen unterstellt, Sie schmieden ein Kartell, wenn Sie miteinander sprechen…



Matthias Dang: Wir würden hier nicht zusammen sitzen, wenn wir nicht einen guten Grund dafür hätten.

Thomas Wagner: Sagen wir mal so: Natürlich arbeiten wir nicht erst seit gestern an diesem Projekt…



Der Anlass für das Zusammentreffen ist ein Besonderer: Seven-One Media und IP Deutschland, die beiden mächtigen TV-Vermarkter, werden kooperieren und zwar im Bereich Adtech. Was planen Sie?



Wagner: Wir gründen ein Joint Venture im Bereich AdTech, das die Weichen für die künftige TV-Vermarktung stellt und damit ein Meilenstein für die programmatische Bewegtbildvermarktung ist. IP und Seven-One werden jeweils die Hälfte halten.