Die Situation war verworren: Seit 2018 ist der Spiegel Teil der Ad Alliance, die bisher eher als Dienstleister für G+J, die RTL-Medien, den Spiegel und nun auch für Media Impact (Bild.de) fungierte. Künftig soll sie zur zentralen Marke in der Vermarktung werden. Nach dem Wunsch von Bertelsmann/G+J sollte auch das Sales-Team von Spiegel Media unter der Ad-Alliance-Flagge antreten, mit gemeinsamen Büros und Außendienstlern.



Es geht also um die Eigenständigkeit der Spiegel-Vermarktung und um Arbeitsplätze – ein heikles Thema in dem Haus, das zur Hälfte seinen Mitarbeitern gehört.