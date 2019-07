So will Ex-Spotify-Mann Stefan Zilch den Podcast-Werbemarkt groß machen

Wann dreht die Podcast-Vermarktung in Deutschland so richtig auf? Wenn es nach dem B2B-Dienstleister Acast geht: jetzt. In diesem Sommer startet das schwedische Unternehmen auch hierzulande, in seinem zehnten Ländermarkt. Deutschland-Chef ist Stefan Zilch, ehemals hiesiger Geschäftsführer von Spotify. „Deutschland hinkt bei der Podcast-Werbevermarktung sogar kleineren Ländern weit hinterher“, sagt er. Das soll sich ändern.