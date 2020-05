Alles neu, alles anders, die Welt verändert sich rasend schnell: Bisher waren das meist nur hohle Sprüche, die in keinem Interview fehlen durften, wenn man als Manager nicht als hoffnungslos veraltet dastehen wollte. Die Vorstellung von einer allumfassenden Disruption, die in einem Wahnsinnstempo voranstürmt, nährt seit Jahren ganze Heerscharen von Beratern. Und plötzlich das: Disruption, nur diesmal in echt! Ein Virus aus China schüttelt die Arbeitsverhältnisse durcheinander, und zwar so heftig, wie man sich das noch vor kurzem nicht hätte vorstellen können.