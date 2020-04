Die Corona Pandemie beschleunigt strukturelle Veränderungen nahezu aller Wirtschaftsbereiche. Die Auswirkungen auf die Gesellschaft werden immens sein – so auch auf die Medienlandschaft. Mit den bisherigen Ansätzen der Politik – Steuerstundung, Kredite, einmalige finanziellen Hilfen – wird die Zeit verlängert, bis Unternehmen in die Knie gehen, verhindern werden sie das Sterben vieler regionaler und lokaler Zeitungen und Anzeigenblätter nicht. Daher müssen schnell neue Ansätze und Ideen entwickelt werden, um diese wertvollen Strukturen, die für das Funktionieren unserer Demokratie systemrelevant sind, nachhaltig zu sichern. Bis eine vollständig digitalisierte Medienlandschaft wirtschaftliche und publizistische Strukturen entwickelt hat, die unseren Wertvorstellungen gerecht werden und die Funktionen Meinungsbildung, Recherche, Kommentar etc. leisten, wird es noch einige Jahre dauern.



Mein Plädoyer für unkonventionelle Lösungen richtet sich an Wirtschafts- und Medienpolitiker, an die Verleger, deren Verbände BDZV, BVDA und VDZ sowie natürlich an die vielen klugen Köpfe in den Verlagen, den Redaktionen und den Gewerkschaften.