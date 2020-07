Unabhängig. Überparteilich. Auf manchen Zeitungsköpfen prangt das Versprechen noch. Das mit der Überparteilichkeit war schon immer so eine Sache. Neuerdings wird sie von manchen Journalisten sogar explizit abgelehnt. Gleichzeitig begeben sich Verlage in neue Abhängigkeiten: vom Staat und auch von Google. Dass das so sei, bestreiten sie freilich.



Die sogenannte Infrastrukturförderung für die Zustellung etwa: Das sei im Prinzip keine Subvention, sagen Verlage. Das Geld sei ja nur dazu da, um den Vertrieb von Papierabos so lange aufrechtzuerhalten, bis sich Paid Content im Internet zu einem stabilen Geschäftsmodell entwickelt hat.