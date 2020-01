Aus SPIEGEL ONLINE wurde auch online DER SPIEGEL. Ich bin sehr beeindruckt, zumal ich vor acht Jahren mal etwas Ähnliches gemacht habe – einfach bei weitem nicht so gut. :-)



Wann hast Du das letzte Mal Deine Website "relaunched"? Ging dabei alles glatt? Blieb der Traffic gleich? Oder dauerte es eine Weile, bis alles wieder rund lief, Google die Seiten korrekt indexierte und die User wie auch das interne Team wieder wussten, wo sie klicken sollen?



Nicht wenige grosse Relaunch-Projekte gehen schief oder holpern zumindest vernehmlich. Vor knapp zwei Wochen dagegen lief es dagegen rund bei einer der wichtigsten deutschsprachigen Websites, so rund, dass es sich lohnt, genauer hinzuschauen – zumal das Team den gesamten Prozess über Monate so dokumentiert hat, dass man das Vorgehen fast als Handbuch für Web-Grossprojekte nehmen kann.