Die Corona-Epidemie zwang etliche Redaktionen dazu, ihre Mitarbeiter ins Home-Office zu schicken. Warum sollte das nicht funktionieren? Andauernd reden und berichten wir über New Work, jetzt galt es, die neue Arbeitswelt in der Praxis zu testen.



Als tatsächlich die Webseiten dem Ansturm des Publikums standhielten, weiterhin Sendungen ausgestrahlt wurden, Zeitschriften erschienen, Zeitungen sogar täglich, zeigten sich viele verblüfft, was aus dem Home-Office heraus alles möglich ist.