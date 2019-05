Der HORIZONT-Kommentar „Verpflichten – aber zu was?“ bringt die Regulierungsdiskussion nicht voran. Ganz im Gegenteil, er vernebelt und führt in die Irre. Wer Probleme nicht zutreffend beschreibt, kann sie auch nicht lösen. Als neutrale Berater für datenbasierte Strategie sehen wir in der Medien- und Werbebranche einen Mangel an Problembewusstsein. Dieser Gastkommentar ist ein Beitrag zur Diagnose, mit sechs Thesen und Vorschlägen für eine differenzierte Regulierung von GAFA. Er wurde geschrieben, bevor Facebook-Mitgründer Chris Hughes am 9. Mai in der New York Times zur Zerschlagung der eigenen Schöpfung aufrief und vertritt dieselben Positionen.





Zu regulieren sind mehr als nur vier GAFA-Firmen

GAFA ist ein Akronym für vier der weltweit fünf größten Internetfirmen. Die fünfte ist ein „M“,. M ist das in den 90er-Jahren berechtigterweise so genannte „Evil Empire“. M hat mit ca. 844 Milliarden Euro aktuell fast doppelt so viel Börsenwert wie „F“ (Facebook, ca. 504 Milliarden), mehr Börsenwert als „G“ (Google, ca. 721 Milliarden) und ähnlich viel wie die beiden „A“ (Amazon, ca. 826 Milliarden; Apple, ca. 857 Milliarden Euro).