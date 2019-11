Die Werbebranche hat ein neues Lieblingsthema: Nach einem Weckruf von Adidas-Mediadirektor Simon Peel wird heftig darüber debattiert, ob man es in den vergangenen Jahren nicht arg übertrieben hat mit einem auf kurzfristige Abverkaufserfolge abzielenden Performance Marketing. Viele Branchengrößen haben sich mittlerweile zu Wort gemeldet, und von den Einlassungen ließ vor allem die von Michael Heine aufhorchen, dem Chef des Beratungsunternehmens Companion. In seinem HORIZONT-Gastbeitrag "Schluss mit Data-driven Nonsense" finden sich Sätze von einiger Wucht. Zum Beispiel dieser: "Dass man mit Paid Search und Online Display keine Marke aufbauen kann, sollten alle wissen, die ihr Fachwissen nicht aus Google-Schulungen haben. Marke braucht Rezeption – was kann man tun, damit diese Binsenweisheit ins Allgemeinwissen der Digital Naiven einwandert?"



Jetzt sorgt Heine mit einer neuen Untersuchung für weiteren Gesprächsstoff. Darin geht es um einen Dauerbrenner des digitalen Marketings, das Engagement der User.