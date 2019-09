© Lidl Lidl ist weiter in der Spitzengruppe der größten Werbungtreibenden - auch wegen der Kampagne für den fleischlosen Next Level Burger

Die Brutto-Werbeinvestitionen in Deutschland sind weiter gewachsen: Spendings in Höhe von rund 19,19 Milliarden Euro bis Ende August bedeuten ein Plus von 1,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der August hat in der Top 20 der größten Werbungtreibenden nur leichte Verschiebungen gebracht. Im unteren Bereich der Tabelle gibt es allerdings einen namhaften Ausreißer - und einen Neueinsteiger.