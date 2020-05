© Porsche Porsche stellt den neuen 911 Targa in Corona-Zeiten mit einem Web-TV-Format 9:11 vor

Für ihre Weltpremieren scheuen Autohersteller in der Regel keine Kosten und Mühen, um Medien, Influencern und Kunden spektakuläre Eindrücke und Bilder zu liefern. Doch wie inszeniert man in Corona-Zeiten ein Kultauto ganz ohne Live-Spektakel? Porsche versucht aus der Not eine Tugend zu machen und verlegt die Premiere des neuen 911 Targa kurzerhand ins Netz. Und so startet die neue Modellvariante des Sportwagens am 18. Mai im Web-TV-Format 9:11.