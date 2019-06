Nein, es ist nicht unbedingt eine logische Beziehung, die die deutschen Fußballfans und die deutschen Fußballerinnen miteinander pflegen. So kratzen die Ligaspiele im Frauenfußball meist nur bei besonders attraktiven Kombinationen an der 1000-Besucher-Grenze, und doch findet die Welt meisterschaft im Frauenfußball auch in Deutschland ein Millionenpublikum. Fast 6 Millionen Zuschauer erhofft sich die ARD als einer der übertragenden Sender von Spielen mit deutscher Beteiligung.



Das liegt zwar deutlich unter den Reichweiten der männlichen Kollegen – bei der WM 2018 erreichten selbst Spiele ohne deutsche Beteiligung problemlos 12 Millionen Zuschauer und mehr –, aber als TV-Event ist der Frauenfußball für Werbungtreibende unbestreitbar attraktiv: Samsung, Commerzbank, Qatar Airways und Visa widmen den Athletinnen große Markenkampagnen.