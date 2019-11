© Fotolia / alswart Was bringt 2020?

Weihnachtszeit ist traditionell Glaskugelzeit: Was bringt das kommende Jahr, worauf müssen Marketer achten? Diese Fragen versucht das World Advertising Research Center (WARC) in seinem "Marketer’s Toolkit 2020" zu beantworten. Fast 800 Agentur- oder Markenverantwortliche wurden dafür gefragt, welche Themen im nächsten Jahr auf ihrer Agenda stehen. Die Ergebnisse dürften einige der ohnehin schon heißen Debatten zusätzlich anfeuern. Die größten Trends in der Übersicht.