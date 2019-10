So schneiden die neuen Mobilitätsangebote im Selbstversuch ab

© HORIZONT/Dominique Rossi

Wer nicht zu Fuß gehen will, verließ sich bislang meist auf’s eigene Auto oder Fahrrad. Wer keines davon besitzt, fährt öffentlichen Nahverkehr. Doch mit einem Mal sind die Möglichkeiten, von A nach B zu kommen, deutlich zahlreicher geworden. Neue Mobilität ist als Schlagwort in aller Munde – und in Form von Leihrädern, -rollern, -scootern und -autos auf den Straßen. Zumindest auf denen der großen Städte. Wir haben die verschiedenen Angebote ausprobiert.