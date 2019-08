Wie sieht modernes, zeitgemäßes Marketing aus? Jemand, der sehr genaue Vorstellungen davon hat und sie auch robust umsetzt, ist Jochen Sengpiehl, seit zwei Jahren - wie schon mal von 2006 bis 2008 - Marketingschef bei VW. Unter seiner Ägide schreitet der Digital-Share am Media-Budget, das sich weltweit auf 1,6 Milliarden Euro türmt, in Riesenschritten Richtung 50 Prozent. Was den deutschen Vermarktern zu denken geben dürfte: Die beiden US-Plattformen Google und Facebook spielen in Sengpiehls Überlegungen eine ganz zentrale Rolle.

"Ziel ist, die Effizienz im Marketing um einen zweistelligen Prozentsatz zu verbessern"

Es ist eine Tatsache, dass sich das Mediennutzungsverhalten der Menschen rasant verändert und wir als Advertiser darauf eine Antwort finden müssen. Bei unserer eManifesto-Kampagne für den ID.3 haben wir mit dem Dreiklang aus Digital, TV und elektronischer Außenwerbung herausragende Ergebnisse erzielt.