© Vodafone Will mit der Marke Vodafone hoch hinaus: Gregor Gründgens

Am Montag verkündete Vodafone das Ende der Marke Unitymedia. Gleichzeitig gab der Düsseldorfer Konzern den Startschuss für eine neue Kampagne, die die Eingliederung der Brand unter das Dach von Vodafone feiern und das neue Produkt GigaCable Max bekannt machen soll. Gregor Gründgens, Director Brand Marketing bei Vodafone, erläutert im Exklusivinterview mit HORIZONT, warum Unitymedia so schnell sterben musste - und wie Vodafone als bundesweit präsente Konvergenzmarke nun durchstarten will.