© Edeka Edeka hat als eine der ersten Marken auf die Corona-Krise reagiert und einen Spot geschaltet

Der Lebensmitteleinzelhandel steht in Zeiten der Corona-Krise ganz besonders im Fokus der Öffentlichkeit - und damit auch die Werbung der großen Händler wie Edeka, Aldi und Penny. Diese drei Marken haben in der Krise am schnellsten gehandelt und zügig Werbespots produziert, die die Verbraucher in Zeiten der Corona-Pandemie abholen sollen. Aber funktioniert das auch? Unruly hat die drei Spots einer Emotionsanalyse unterzogen. Die Ergebnisse zeigen, welche Emotionen die Spots bei den Verbrauchern auslösen und wie sie sich auf die Markenwerte auswirken.