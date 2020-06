© Edeka Der Corona-Spot von Edeka kommt bei den deutschen Zuschauern am besten an

Wer sich die deutschen Werbeblöcke im TV so anschaut, dem wird auffallen, dass die Hochzeit der Corona-Kampagnen großer Marken langsam aber sicher vorbei ist. Höchste Zeit also für ein Fazit. Der Video-Adtech-Anbieter Unruly hat in drei Wellen ingesamt 20 deutsche Corona-Spots untersucht, die die Auswirkungen der Pandemie auf den Alltag der Menschen thematisieren, und sie seiner Emotionsanalyse mit mehr als 400 Befragten pro Spot unterzogen. Auf dem Treppchen landen zwei Lebensmittelhändler und die ungewöhnliche Allianz dreier großer Drogerie-Marken. HORIZONT Online präsentiert exklusiv die Top 5.