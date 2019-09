Dass Di Como von einer langfristigen Agenda getrieben wird, hatte der Unilever-Manager schon bei seiner Rede auf der Digitalmesse Dmexco mit dem Titel „Responsible Marketing in a Connected World“ erklärt. Der Unilever-Mediachef sieht eine gefährliche Erosion des Vertrauens: "Unsere Verantwortung ist es, dieses Vertrauen in das Ökosystem der Werbung und die Gesellschaft als Ganzes wieder zurückzubringen.“ Und das Wort des Media-Managers hat Gewicht in der Werbebranche. Ein Großteil des acht Milliarden Euro großen Marketingetats von Unilever liegt in seiner Verantwortung.

"Für uns geht es im Influencer Marketing nicht nur um Social Media"