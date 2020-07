"Wir investieren nicht in Plattformen, die Ärger oder Hass fördern"

© Unilvever Peter Dekkers, Executive Vice President Unilever DACH

Auch in Europa hat Konsumgüterriese Unilever das Kommunikationsklima bei Facebook genau im Blick. DACH-Topmanager Peter Dekkers erklärt im HORIZONT-Interview, warum Unilever nur in den USA Facebook boykottiert und wie die eigene Haltung dem Konzern in der Corona-Krise hilft. Dekkers Krisenbilanz dürfte speziell die Social-Media-Plattformen nicht erfreuen. Denn mit dem großen Erfolg der wertegetriebenen Kommunikation während der Pandemie, wird auch die Umfeldqualität zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor bei der Kommunikationsplanung. Große Reichweiten allein sind für den Kampagnenerfolg nicht mehr genug.