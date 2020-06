Traumhafter Weitblick, bestens präparierte Pisten, ausgebuchte Hotellerie, ekstatisches Après-Ski – all das war mit dem Covid-19-bedingten Shutdown Geschichte. Was derzeit bleibt, ist die herrliche Natur und ein Schaden, der nicht nur wirtschaftlich enorm ist, sondern auch das Image ganzer Regionen massiv angegriffen hat. Ischgl ist für viele zu einem der Symbolbilder der Krise mutiert. Die österreichischen Touristiker geben sich zurückhaltend, aber zeigen perspektivisch Optimismus. Markenexperten sehen gute Chancen, aber einen langen Weg zurück.



Mehr als 5300 Menschen infizierten sich nach eigenen Angaben allein im Tiroler Tourismus-Hotspot Ischgl mit Corona, fast 3700 davon aus Deutschland. Das zeigen Recherchen des österreichischen Nachrichtenmagazins Profil. Erst spät wurden Maßnahmen ergriffen, das Virus konnte sich dadurch von Ischgl aus in 45 Länder verbreiten. "Der ökonomische Schaden für Ischgl ist enorm, genau beziffern lässt er sich derzeit noch nicht.