Bei der Deutschen Telekom dreht sich in nächster Zeit kommunikativ alles um das Thema #DABEI. Mit der Kampagne, die zwei bis drei Jahre lang laufen soll, will der Konzern mehr als Produkte verkaufen. Das Versprechen,, soll die Marke auch relevanter machen. Wie genau die Telekom ihr Versprechen einlösen will und warum das alles nichts mit einer typischen Haltungskampagne zu tun hat, darüber hat HORIZONT Online mit den Telekom-Marketern Christian Hahn und Michael Schuld gesprochen.