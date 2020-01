© HORIZONT In München ist die ISPO gestartet

Mit einem klaren Bekenntnis eröffnete Klaus Dittrich, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe München, am Montag die fünfzigste Ausgabe der ISPO. Unter dem Motto "Be responsible. Be active. Be creative." wolle man sich verstärkt den gegenwärtigen Herausforderungen stellen – in vorderster Linie dem Schutz des Planeten. Durch die Wahl des Schwerpunkts Nachhaltigkeit sollen Unternehmen motiviert werden, sich entschlossener zu transformieren und dabei zu kooperieren.