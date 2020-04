© Eintracht Frankfurt Auf jetzt! Eintracht Frankfurt reaktiviert eine Aktion aus 2016 und setzt seine Zugkraft in der Region für die Unterstützung lokaler Unternehmen und sozialer Einrichtungen ein. Auch die Spieler sind im Einsatz

Der Sport steht still. Weder im Fußball noch in anderen Disziplinen finden derzeit Spiele und Events statt. Für Vereine und Veranstalter ist das wirtschaftlich sehr hart, doch in dieser kritischen Phase starten viele meist digitale Aktivitäten für Fans und Sponsoren. Wie es in unterschiedlichen Sportarten gelingt, trotz Stillstand vor Ort den Ball im Spiel zu halten, zeigen exemplarisch Aktivitäten von Eintracht Frankfurt, Alba Berlin und dem Radrennen Eschborn-Frankfurt.