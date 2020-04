Mercedes, Edeka, Penny: In vielen großen Kampagnen dominiert derzeit die emotionsgeladene Ansprache von Kunden und Mitarbeitern, bei vielen kommt außerdem das Wort "Danke" vor. Der Grundtenor ist gleichwohl fast immer derselbe: Trotz Corona könnt ihr auf uns zählen - was in den meisten Fällen bedeutet: Ihr könnt weiter bei uns einkaufen.Finanzkommunikation funktioniert in diesen Tagen vermutlich einfach etwas anders. Geld ist nicht so emotional aufgeladen wie ein schickes Auto. Hier zählen klare Ansagen dazu, wie ein Dienstleister versucht, die Ersparnisse und Anlagen der Kunden zu sichern. Das kann man zwar auch durch eine emotionale Ansprache machen, wie es aktuell der Vermögensverwalter Fidelity tut. Oder man hält sich an Fakten. Diesen Weg geht die Sparkasse.