Instagram-Shop mit Checkout-Funktion - das gibt es bisher nur in den USA

von Ingo Rentz

Vergangene Woche hatte Facebook-Chef Mark Zuckerberg einen weiteren Versuch angekündigt, sein Unternehmen als Vertriebsplattform für Händler zu etablieren. Mitsoll es vor allem kleinen und mittleren Unternehmen ermöglicht werden, über Facebooks App-Familie mit Kunden in Kontakt zu treten, Produkte zu präsentieren und zu verkaufen. Gerade in der Corona-Krise, die viele Händler schwer getroffen hat, ein verlockendes Angebot. Doch was sagt die Handelsbranche selbst?