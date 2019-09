Self Branding

© Adobe Stock / adzicnatasa Immer mehr Menschen inszenieren sich als Marke

Nicht nur Produkte sondern auch Menschen profitieren davon, wenn sie sich als Marke inszenieren - Stichwort Self Branding. Wieso also nicht ein Brandmodell für Personen erstellen, dachte sich der Self Branding Coach Hans Siegwart. Er erfand kurzerhand das UPP (Unique Personal Potential), das die Essenz der Persönlichkeitsmarke herauskristallisiert.