© annca auf Pixabay Welche Sektmarke gönnen sich die Deutschen an Weihnachten und Silvester?

An den Weihnachtsfeiertagen und an Silvester werden wieder Millionen Deutsche die Korken knallen lassen. Entsprechend massiv dürften die Sektkellereien in den kommenden Wochen um die Gunst der Verbraucher werben. Welche Marken die Nase vorn haben, das zeigt eine repräsentative Umfrage, die Splendid Research exklusiv für HORIZONT Online durchgeführt hat. Die Nummer Eins erzielt sowohl in puncto Bekanntheit als auch beim Image sehr gute Werte - und überzeugt damit auf ganzer Linie.