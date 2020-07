Herr Diekmann, wie ist die Lage bei Rose Bikes?

Natürlich hat uns die Ladenschließung hart getroffen und Umsatz gekostet. Aber die Nachfrage nach Fahrrädern ist derzeit extrem hoch, wir konnten viel über unseren Onlinekanal abfangen. Allein in der letzten April-Woche verzeichnete der Shop eine Steigerung des Auftragseingangs um 120 Prozent. In der Biketown in Bocholt haben wir kurz nach der Wiedereröffnung einen mobilen Beratungsservice eingeführt: Unsere Radexperten kommen mit Testbikes zu den Kunden nach Hause.