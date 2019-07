Die TV-Kampagne ist bereits angelaufen, doch die Kakao-Klasse ist nun schon seit längerem im Handel. Wie fällt die erste Bilanz aus? Bisher sind wir sehr zufrieden. Das Produkt ist vom Handel sehr gut aufgenommen worden und auch die Verkaufszahlen stimmen uns sehr positiv.



Die Kakao-Klasse fällt schon im Design aus der bisherigen Markenlogik von Ritter Sport. Soll sie für Ihr Unternehmen ein Aufbruch in eine neue Ära verkörpern? Für uns ist die Kakao-Klasse eine logische Forstsetzung unserer Markentradition. Sie verkörpert alles, was unsere Schokolade in Bezug auf Nachhaltigkeit und Zutatenqualität ausmacht. So haben wir hier die Zutatenliste auf das absolut Nötigste reduziert, um ein möglichst reines Geschmackserlebnis zu bieten. Die Kakao-Klasse verbindet diese unterschiedlichen Aspekte und liefert puren Genuss.





