So sieht das neue BMW-Logo aus

Am Dienstag war es auf einmal da -. Das von der Münchner BECC Agency kreierte Signet, von dem sich der Autobauer mehr Flexibilität in der Kommunikation erhofft, hat bereits für eine hitzige Debatte gesorgt. Allein auf HORIZONT Online nahmen bis Mittwochabend knapp 5000 Leser an einem Voting teil - und vertraten dabei. Dass sich auch Design-Experten uneins sind, zeigt der HORIZONT-Expertencheck, für den neun Fachleute befragt wurden.