© Lego Deutschland Bei der Lego-Aktion in Berlin bildeten sich lange Warteschlangen

In Berlin konnten zehntausende Lego-Fans Teil eines kreativen Happenings der Markenkampagne "Rebuild the World" sein. Allerdings durften sie dafür nicht unter Höhenangst leiden. Denn wer dabei mithelfen wollte, das zerbrochene Herz an der Berliner Eastside-Gallery zu kitten, musste mit seinem Stein mit einer Hebebühne in die Höhe steigen. Für Florian Gmeiner, Senior Marketing Direktor bei Lego Deutschland, ist die Brand Experience Aktion auch ein Beispiel, für die neuen Wege, die Lego in seinem Marketing geht.